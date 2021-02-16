Пять человек погибли и почти 40 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Пять человек погибли и 38 получили ранения в результате ДТП с автобусом в районе города Конья в центральной части Турции. Все участники аварии имеют турецкое гражданство.

Инцидент произошел в 03:30 московскому времени на трассе Конья — Адана. Из-за гололеда фура врезалась в заграждение на дороге и легла на бок. Чтобы помочь водителю фуры, рядом остановился легковой автомобиль. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину. Оба транспортных средства перевернулись.

Два пассажира легковой машины и три человека из автобуса погибли, о чем рассказал в эфире турецкий новостной телеканал NTV во вторник. Его процитировало РИА «Новости».

Все участники аварии являются турецкими гражданами.

Пострадавшие были своевременно доставлены в больницу.

В понедельник на центральную часть Турции обрушился сильный снегопад, который парализовал движение в Анкаре, Стамбуле и вызвал многокилометровые пробки на нескольких междугородних трассах.