Пять человек погибли и 17 пострадали при пожарах в Красноярском крае

Во время масштабных пожаров в Красноярском крае, вызванных множественными короткими замыканиями, погибли пять человек, сообщило краевое управление СК. Пострадали 17 человек, из них госпитализированы 11 жителей, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе краевого Минздрава.

Короткие замыкания были вызваны обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. За день 7 мая жилые дома и строения загорелись в более чем 16 населенных пунктах. В селе Никольск Шарыповского района погибли два человека. В домах села Талажанка Казачинского района на месте пожаров нашли тела трех человек — предположительно, женщин и мужчины. По фактам гибели людей возбуждены два уголовных дела о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

На местах происшествий работают следователи. Проводятся осмотры, устанавливаются личности жертв и пострадавших, устанавливаются обстоятельства пожаров.

По последним данным краевого управления МЧС, локализовано 14 пожаров в разных населенных пунктах. Сложная пожарная обстановка — в населенном пункте Уяр.

«В Красноярском крае введен режим ЧС. Все силы и средства работают на тушении многочисленных пожаров в населенных пунктах. Для помощи огнеборцам направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю», — отметили в ведомстве.

Утром 7 мая пользователи соцсетей выложили фото пыльной бури в Красноярском крае.