Пять человек отравились угарным газом в Оренбургской области, среди них трое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области, передало РИА «Новости».

Согласно данным ведомства, утечка газа произошла в частном доме в поселении Северное в Северном районе области. Пострадавшие дети были 2007, 2008 и 2012 годов рождения. Всех госпитализировали.

При этом известно, что возгорания в доме не было, причины случившегося сейчас уточняют в экстренных службах.

Ранее 10 человек отравились угарным газом в частном доме в Якутии. Тогда пострадали шестеро несовершеннолетних, четверо из них попали в реанимацию. Причиной случившегося стали выхлопные газы бензинового генератора, который начал работать автоматически, когда в доме отключилась электроэнергия.