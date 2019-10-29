Пять человек отравились угарным газом в Башкирии
В Башкирии пять человек отравились угарным газом. Один из них погиб,. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, угарным газом отравились пять жителей Нефтекамска, среди которых оказались двое детей шести и пяти лет. Погибла 33-летняя женщина. Трагедия произошла в одном из частных домов на улице Удачная. Пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции.