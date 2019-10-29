Пять человек отравились угарным газом в Башкирии

По данным издания, угарным газом отравились пять жителей Нефтекамска, среди которых оказались двое детей шести и пяти лет. Погибла 33-летняя женщина. Трагедия произошла в одном из частных домов на улице Удачная. Пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции.