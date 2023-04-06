Происшествия 06 апреля 2023, 09:01 Пять человек оказались в больнице после смертельного ДТП под Иркутском Минздрав: пять человек госпитализировали после ДТП с «Газелью» в Иркутской области РИА «Новости»

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Госпитализация понадобилась пятерым из семерых пострадавших в смертельном ДТП с участием машин ВАЗ и «Газель» в Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«Всего пострадали семь человек. Пятеро в больницах, из них трое в реанимации, двое в травматологии», — сообщила представительница ведомства.

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Она уточнила, что еще два человека будут проходить лечение амбулаторно. Утром в четверг, 6 апреля, в городе Вихоревка столкнулись машины ВАЗ и «Газель», в салоне последней находились библиотечные работники. В результате случившегося две женщины погибли, они были пассажирами «Газели».

Правоохранительные органы проводят проверку по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Полиция выясняет все причины и обстоятельства случившегося.