Пять человек насмерть отравились стеклоочистителем в Ярославской области
Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, ночью 30 ноября в квартире одного из домов поселка Дубки обнаружили тела трех мужчин от 30 до 40 лет. Отсюда же в больницу доставили двух женщин — позже они скончались. Согласно одной из версий, погибшие выпили автомобильный стеклоочиститель и отравились.
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Дело возбудили по статье УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Тела погибших отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину их смерти.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты — они осматривают дом, где случилось массовое отравление. Расследование уголовного дела продолжается.