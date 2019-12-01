Пять человек насмерть отравились стеклоочистителем в Ярославской области

В одном из домов в поселке Дубки (Ярославская область) были обнаружены три трупа и бутылка со стеклоочистителем. С этого же адреса в больницу отвезли двух женщин, которые позже умерли. Все они отравились неизвестным веществом

Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, ночью 30 ноября в квартире одного из домов поселка Дубки обнаружили тела трех мужчин от 30 до 40 лет. Отсюда же в больницу доставили двух женщин — позже они скончались. Согласно одной из версий, погибшие выпили автомобильный стеклоочиститель и отравились.

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Дело возбудили по статье УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Тела погибших отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину их смерти.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты — они осматривают дом, где случилось массовое отравление. Расследование уголовного дела продолжается.