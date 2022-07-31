Пять человек на Сахалине ушли за грибами и не вернулись

Группа из пяти человек, включая двоих подростков, ушла в лес за грибами на Сахалине и не вернулась, сообщили «Известия» со ссылкой на МЧС России.

Грибников в последний раз видели 30 июля в районе села Синегорск. Спасатели 31 июля отправились на поиски пропавших.

Аналогичный инцидент произошел 23 июля в Приморском крае. Тогда к поискам двух грибников — мужчины и женщины — подключились волонтеры из организации «ПримПоиск», а также сотрудники правоохранительных органов.