31 июля 2022, 05:10
Пять человек на Сахалине ушли за грибами и не вернулись
Сотрудники МЧС разыскивают на Сахалине пять человек, которые ушли за грибами
Группа из пяти человек, включая двоих подростков, ушла в лес за грибами на Сахалине и не вернулась, сообщили «Известия» со ссылкой на МЧС России.
Грибников в последний раз видели 30 июля в районе села Синегорск. Спасатели 31 июля отправились на поиски пропавших.
Аналогичный инцидент произошел 23 июля в Приморском крае. Тогда к поискам двух грибников — мужчины и женщины — подключились волонтеры из организации «ПримПоиск», а также сотрудники правоохранительных органов.