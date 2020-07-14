«Пять человек и все с травматами». Рейдеры выселили дочь адмирала Смирнова из собственной квартиры

Дочь адмирала Николая Смирнова Наталью выселили из квартиры. По ее словам, произошел рейдерский захват. Об этом Наталья Николаевна рассказала «360».

«Меня вчера выселили из квартиры, били. Я осталась на улице. Выселил меня бандит, он пришел не один — с ним еще человек 5-7, все с травматами. Меня они хотят отправить в дом престарелых или убить, а квартиру переписать на себя, — поделилась Наталья.

Муж пострадавшей — Геннадий Аракелов — был советским и российским ученым в области психофизиологии. По ее словам, захватчик утверждает, что Геннадий Гургенович когда-то его усыновил, и он имеет право на часть недвижимости. Дело уже в суде, сейчас идет разбирательство, кем же все-таки приходится Аракелову мужчина, захвативший квартиру вдовы.

«Суды уже идут, но он на них не ходит. Он даже еще документы не оформил, так что неизвестно, кто он вообще такой. Он со своей бандой уже два раза выламывал мне дверь. За этим бандитом стоят люди, которые хотят получить квартиру, они ему платят. Полгода до этого он не появлялся, а сейчас, видимо, снова заплатили, и он захватил ее», — добавила Наталья Николаевна.

Женщина утверждает, что нападавшего зовут Георгий. По ее словам, он уже 10 лет нигде не работает, «наркоманит» и спустил на наркотики уже две квартиры.

«Этот бандит уже воровал у меня вещи на два миллиона рублей: компьютер, драгоценности, телевизор. И сейчас требует комнату в квартире», — добавила Наталья Николаевна.

Женщина вызвала полицию после рейдерского захвата, но ситуация так и не разрешилась. Стражи порядка ничего не предприняли, тогда Наталья предложила проехать в участок. Захватчик отказался и ударил женщину, а полицейский, по словам потерпевшей, просто «стоял и смотрел».

«Сейчас к ситуации подключаются люди, которые уважали моего отца. Потому что он не заслужил, чтобы к его дочери так относились. И мать моя не заслужила такого», — добавила Наталья Николаевна.

Квартира, которую делят дочь адмирала и неизвестный мужчина, расположена в «генеральском» доме в Институтском переулке в центре Москвы.