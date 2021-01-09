09 января 2021, 23:34
Пять человек эвакуировали из горящего дома на юго-востоке Москвы
Пожар начался в многоэтажном доме на шестой Кожуховской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах столицы.
По предварительным данным, огонь возник в электрощитовых помещениях. Прибывшие на место спасатели вывели из дома пять человек.
Как сообщили в московском главке МЧС, возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже. Площадь распространения огня составила 10 квадратных метров. С верхних этажей спасатели эвакуировали семь человек. В результате пожара никто не пострадал. В 23:35 пожар потушили.