Пять человек эвакуировали из горящего дома на юго-востоке Москвы

Пожар начался в многоэтажном доме на шестой Кожуховской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, огонь возник в электрощитовых помещениях. Прибывшие на место спасатели вывели из дома пять человек.



Как сообщили в московском главке МЧС, возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже. Площадь распространения огня составила 10 квадратных метров. С верхних этажей спасатели эвакуировали семь человек. В результате пожара никто не пострадал. В 23:35 пожар потушили.