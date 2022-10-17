Пять человек едва не погибли при пожаре в Оренбургской области | 360°

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Пять человек едва не погибли при пожаре в Оренбургской области

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В городе Бугуруслан Оренбургской области накануне произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, огонь успел повредить стены и потолки, а также мебель жильцов. Прибывшие на место ЧП спасатели вывели из дома пять человек. Сейчас их жизнямм ничего не угрожает.

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Всего в тушении участвовало семь человек личного состава МЧС. Правоохранители выясняют причины возгорания.

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