Происшествия 08 февраля 2024, 11:17 Пять белгородцев пострадали от обстрелов ВСУ 7 февраля Украинские боевики за 7 февраля выпустили по Белгородской области 30 снарядов РИА «Новости»

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ВСУ за сутки несколько раз обстреляли Белгородскую область, из-за ударов пострадали пять жителей. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всего за 7 февраля украинские военные атаковали регион 30 снарядами, в том числе устройством с БПЛА. По его словам, над областью сбили два украинских дрона-камикадзе.

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«В Грайворонском городском округе в селе Пороз двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Также в селе с БПЛА сброшен осколочный боеприпас на экскаватор», — указал губернатор.

Гладков отметил, что три горожанина пострадали в результате воздушной атаки по Белгороду 7 февраля. Еще два человека получили травмы из-за обстрела Шебекинского городского округа.

«Есть двое пострадавших — у мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», — проинформировал глава области.

В Белгороде повреждения зафиксировали в 54 квартирах, девяти частных домовладениях и 11 хозсубъектах. Разрушения также выявили в селах Разумное, Пороз, Новая Таволжанка и Маслова Пристань.

Ранее губернатор сообщил, что средства ПВО на подлете к Белгороду сбили пять воздушных целей. Из-за осколков повреждения в городе получили фасады двух частных домовладений.