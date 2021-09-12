Пять автомобилей столкнулись в тоннеле в Сочи

Крупная авария произошла 12 сентября в Сочи: там в тоннеле в Адлерском районе столкнулись сразу пять автомобилей. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Краснодарского края, в ДТП никто не погиб.

Пострадавших, по предварительным данным, шестеро. Их всех доставили в больницы для осмотра. Авария произошла в 13:52 на 34-м километре дороги Адлер-Красная Поляна. Столкнулись одновременно три легковушки и два грузовика.

Проезд в тоннеле на некоторое время был закрыт. Там работали сотрудники ДПС. Для автомобилистов организовали альтернативный объезд по дороге Адлер — «Альпика сервис».

В Москве подросток на иномарке сбил двоих человек прямо на тротуаре. Оказалось, что у 17-летнего молодого человека даже не было водительских прав. Он налетел на женщину с пятилетним ребенком.

Обоих пострадавших доставили в больницы. По предварительным данным, женщина получила травму головы. О состоянии ребенка пока ничего не сообщается. Известно только то, что его доставили в другую клинику, отдельно от мамы. Подростка, совершившего наезд, проверят на наличие в его крови алкоголя.