Происшествия 03 сентября 2022, 10:40 Поделиться Telegram

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Viber Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД Дептранс Москвы: на МКАД произошло ДТП с пятью автомобилями РИА «Новости»

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Утром 3 сентября на внутренней стороне МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей. Из-за аварии движение по двум полосам магистрали ограничили, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Машины столкнулись на 35-м километре МКАД, после развязки с улицей Поляны.

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«На месте работают оперативные службы города», — уточнили в ведомстве.

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Из-за ДТП движение в сторону развязки с Калужским шоссе осуществлялось по трем полосам из пяти. Ограничения сняли примерно через час после аварии.

В ведомстве обратили внимание, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что 24 августа на МКАД произошла тройная авария. Автомобиль врезался в две машины, которые стояли после другого столкновения. Это вызвало значительный затор на внешней стороне дороги в сторону Новоегорьевского шоссе.

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