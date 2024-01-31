Эксклюзив 31 января 2024, 22:43 Пять автомобилей столкнулись на северо-востоке Москвы Пять машин столкнулись на Березовой аллее в Москве, два человека пострадали РИА «Новости»

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ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Останкинском районе Москвы, два человека пострадали. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Авария произошла в 21:30. Недалеко от заправки столкнулись пять автомобилей, в числе которых — Volkswagen, Mercedes и Toyota.

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По предварительной информации, два человека пострадали, топливо не разлилось. Зажатых машин нет.

На место прибыли два отряда спасателей, пожарная машина и скорая помощь. На место попросили вызвать еще одну бригаду «неотложки».

По последним данным, на месте ДТП перекрыли три полосы в сторону Московской области, движение регулирует наряд ДПС. Всего имеется четыре полосы.

Ранее на внешней стороне 12-го километра МКАД в районе Кузьминского лесопарка столкнулись несколько автомобилей. Из-за ДТП движение на участке временно затруднено.