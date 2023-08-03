Эксклюзив 03 августа 2023, 08:26 Пять автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве Источник «360»: 2 полосы на Ленинградском шоссе в Москве перекрыли из-за массового ДТП РИА «Новости»

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Две полосы Ленинградского шоссе в сторону центра Москвы перекрыли из-за ДТП с участием пяти машин. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, в Войковском районе, недалеко от метро «Балтийская», столкнулись автомобили Mazda, микроавтобус Mercedes, Honda, а также две машины марки Volkswagen.

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Службы зафиксировали разлив топлива на дороге. По информации источника, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее против водителя Jaguar возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации после того, как ночью 2 августа он проехал на красный свет и сбил несовершеннолетнего самокатчика, двигавшегося на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего госпитализировали.