Пять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы

Массовое ДТП произошло в месте для парковки автомобилей на юго-западе Москвы. Там столкнулись сразу пять машин. На месте работают оперативные службы города.

Один из очевидцев сделал снимок с места аварии. В кадр попали сотрудники ГИБДД, а также одна из поврежденных машин на эвакуаторе.

Источник фото: телеканал «360»

Как уточнил в своем Telegram-канале столичный Дептранс, ДТП произошло поздно вечером 19 августа.

«На улице Косыгина в районе дома № 23с2 в месте для парковки (частично в первой и во второй полосе движения) столкнулись пять автомобилей», — сообщила пресс-служба департамента.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших пока уточняется. На месте продолжают работать городские оперативные службы. Движение по улице не затруднено.