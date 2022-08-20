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    20 августа 2022, 00:48

    Пять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы

    В Москве на улице Косыгина столкнулись пять автомобилей

    Анна Флиская, Дарья Бунякова

    Массовое ДТП произошло в месте для парковки автомобилей на юго-западе Москвы. Там столкнулись сразу пять машин. На месте работают оперативные службы города.

    Один из очевидцев сделал снимок с места аварии. В кадр попали сотрудники ГИБДД, а также одна из поврежденных машин на эвакуаторе.

    Пять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Как уточнил в своем Telegram-канале столичный Дептранс, ДТП произошло поздно вечером 19 августа.

    «На улице Косыгина в районе дома № 23с2 в месте для парковки (частично в первой и во второй полосе движения) столкнулись пять автомобилей», — сообщила пресс-служба департамента.

    Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших пока уточняется. На месте продолжают работать городские оперативные службы. Движение по улице не затруднено.