28 февраля 2023, 23:12
Четыре автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы
Источник «360»: ДТП с участием четырех машин произошло на юго-востоке Москвы
Столкновение четырех автомобилей произошло в Москве. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщил источник «360» в экстренных службах города.
По предварительным данным, массовую аварию зафиксировали на Волгоградском проспекте, в районе дома № 41с2. В настоящее время известно о трех пострадавших, детей среди них нет. Экстренные службы направляются на место ДТП.
Реклама
«Правоохранители перекрыли две полосы в центр», — уточнил собеседник «360».
Реклама
Также на месте ДТП произошла утечка топлива. Обстоятельства происшествия уточняются.
ДТП
Машины
Реклама
Реклама