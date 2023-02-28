Эксклюзив 28 февраля 2023, 23:12 Четыре автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы Источник «360»: ДТП с участием четырех машин произошло на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Столкновение четырех автомобилей произошло в Москве. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По предварительным данным, массовую аварию зафиксировали на Волгоградском проспекте, в районе дома № 41с2. В настоящее время известно о трех пострадавших, детей среди них нет. Экстренные службы направляются на место ДТП.

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«Правоохранители перекрыли две полосы в центр», — уточнил собеседник «360».

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Также на месте ДТП произошла утечка топлива. Обстоятельства происшествия уточняются.