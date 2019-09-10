Пьяный житель Вологды до смерти избил возлюбленную из-за закрытой двери

По версии следователей, ссора между 33-летним мужчиной и 42-летней женщиной произошла 7 сентября.

Мужчина вернулся домой нетрезвым, однако дверь квартиры ему никто не открывал. Тогда он вырвал ее вместе с щеколдой. Узнав, что его сожительница также пьяна, он устроил скандал. Во время ссоры мужчина ударил женщину не менее 20 раз и ушел спать. Проснувшись утром, он обнаружил ее бездыханное тело.

Сообщается, что мужчина не в первый раз избивал сожительницу. Ранее его уже привлекали к уголовной и административной ответственности. Злоумышленника задержали и арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Устанавливаются детали произошедшего, сообщил сайт «Дни.ру».