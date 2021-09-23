Пьяный житель Томска избил фельдшера скорой помощи

В Томске пьяный мужчина напал на фельдшера в машине скорой помощи. Об этом сообщили на сайте регионального управления МВД.

Бригада медиков минувшей ночью прибыла по вызову на улицу Иркутский тракт в Октябрьском районе города. Требовалось оказание помощи нетрезвому мужчине. Однако во время осмотра в машине он начал буянить.

Пострадавшая фельдшер Анжелика Акентьева рассказала, что пациент кидал медицинские сумки, громил аппаратуру, а потом схватил ее за волосы и ударил о дверь машины.

Водителю пришлось вызывать полицейских. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место. Нападавшего задержали и доставили в отдел. Решается вопрос о привлечении к ответственности.

Главврач городской станции скорой помощи Валерий Родионов рассказал, что Акентьева работает у них с августа 2020 года и за все время работы пациенты только положительно отзывались о ней.

«Весь коллектив станции скорой помощи возмущен случившимся», — привело слова Родионова РИА «Новости».

В марте в Раменском местный житель пытался угнать машину скорой и напал на полицейских.