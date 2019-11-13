Пьяный житель Тюмени устроил ночью пальбу

По данным информагентства, ссора вспыхнула между 33-летним горожанином и тремя молодыми людьми. Мужчина был пьян и в ходе конфликта, по версии правоохранителей, выстрелил из травмата в воздух. В результате никто не получил каких-либо ранений. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка доставили участников конфликта в отделение полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.