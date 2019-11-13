Пьяный житель Тюмени устроил ночью пальбу
В ночь с 12 на 13 ноября пьяный житель Тюмени устроил пальбу из травматического пистолета во дворе одного из домов на улице Профсоюзной. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным информагентства, ссора вспыхнула между 33-летним горожанином и тремя молодыми людьми. Мужчина был пьян и в ходе конфликта, по версии правоохранителей, выстрелил из травмата в воздух. В результате никто не получил каких-либо ранений. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка доставили участников конфликта в отделение полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.