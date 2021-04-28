Пьяный житель Тюмени повредил автомобиль, который ему не понравился

На одной из улиц Тюмени в ночь на 28 апреля 30-летний нетрезвый местный житель повредил чужую машину.

Подозреваемый разбил лобовое стекло автомобиля Nissan X-Trail, припаркованного во дворе дома. Об этом информирует nashgorod.ru.

По словам 57-летней хозяйки иномарки, ночью сработала сигнализация. Повреждения женщина заметила только утром. Она написала заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Тот уже признал вину. Мужчина заявил, что машина ему просто не понравилась. В итоге он ударил ее декоративной цепью. Ущерб составил 20 000 рублей. Подозреваемый уже возместил хозяйке авто часть убытков.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Ему грозит до двух лет колонии. Подозреваемого выпустили под подписку о невыезде. Ведется следствие.