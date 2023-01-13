13 января 2023, 12:50
Пьяный житель Татарстана напал на водителя такси
В Бугульме полиция расследует дело о нападении на 55-летнего водителя такси. Об этом сообщил сайт Inkazan со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Пострадавший рассказал, что во время его работы один из пассажиров достал из внутреннего кармана куртки нож и приставил оружие к горлу водителя, чтобы заполучить деньги. Мужчина остановил автомобиль, выхватил нож и вытащил пьяного пассажира на улицу, а после отправился к правоохранителям.
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По словам таксиста, от пассажира исходил запах алкоголя. Полиция возбудила уголовное дело.
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