Происшествия 13 января 2023, 12:50 Пьяный житель Татарстана напал на водителя такси

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В Бугульме полиция расследует дело о нападении на 55-летнего водителя такси. Об этом сообщил сайт Inkazan со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Пострадавший рассказал, что во время его работы один из пассажиров достал из внутреннего кармана куртки нож и приставил оружие к горлу водителя, чтобы заполучить деньги. Мужчина остановил автомобиль, выхватил нож и вытащил пьяного пассажира на улицу, а после отправился к правоохранителям.

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По словам таксиста, от пассажира исходил запах алкоголя. Полиция возбудила уголовное дело.

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