11 января 2023, 15:18
Пьяный житель Таганрога стал виновником ДТП, в котором погибла его девушка
В Таганроге произошло серьезное ДТП, организатором которого стал пьяный сотрудник полиции. В результате аварии погибла его девушка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные регионального Следственного комитета.
По версии следователей, авария произошла 7 января. Пьяный мужчина сел за руль автомобиля Kia, который принадлежал его возлюбленной. В какой-то момент он не справился с управлением, из-за чего машина влетела в КамАЗ. Пассажирка получила серьезные травмы, от которых погибла в карете скорой помощи.
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Против полицейского возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит от пяти до 12 лет заключения.
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ДТП
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