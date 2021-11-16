Пьяный житель Ставрополья устроил стрельбу из автомата

В селе Тахта (Ставропольский край) пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное МВД.

Ночью к местному жителю пришел вооруженный автоматом пьяный сосед. Он потребовал дать ему денег в долг, но, получив отказ, начал стрелять в небо. Мужчину это не испугало. Завязалась борьба, в ходе которой он сумел отстегнуть от автомата магазин с патронами, после чего стрелок сбежал.

Полицейские провели у него обыск и нашли автомат Калашникова, а также несколько десятков патронов к нему. По словам мужчины, он нашел оружие несколько лет назад на своем чердаке. Возбуждено уголовное дело.