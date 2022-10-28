Пьяный житель Ставрополья попытался разбить свою машину кулаками после ДТП | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 19:14 Пьяный житель Ставрополья попытался разбить свою машину кулаками после ДТП

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Пьяный мужчина попал в ДТП в Ставрополье. После аварии он попытался разбить свою машину кулаками. Об этом сообщил News Tracker со ссылкой на УГИБДД по региону.

Ситуация произошла на улице 50 лет ВЛКСМ. Пьяный водитель за рулем ВАЗ-21120 врезался в автомобиль Kia Rio, который стоял на светофоре. В результате мужчина выбежал на дорогу, начал кричать и кулаками бить отечественную легковушку.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции. К этому моменту первый водитель перестал понимать, где он находится и не смог дальше говорить.

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