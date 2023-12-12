Происшествия 12 декабря 2023, 08:31 Пьяный житель Сибири украл новогоднюю елку из ресторана МВД: в Томске задержали мужчину, укравшего искусственную елку у ресторана Пресс-служба МВД

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Пьяный житель Томска ночью украл наряженную новогоднюю ель, стоявшую у ресторана на улице Гагарина. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Один из посетителей, покидая заведение, прихватил с собой украшенный гирляндой символ Нового года. Он потащил мерцающую елку в неизвестном направлении — она продолжала светиться, пока хватало длины провода.

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Злоумышленника нашли и задержали, им оказался 28-летний местный житель. Дознаватель завел на него уголовное дело по статье «Кража».

«Подозреваемый пояснил, что на момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, а когда понял, что совершил, то выбросил ель», — передали в пресс-службе.

Ранее полиция в Москве задержала подозреваемого в краже электронных сигарет. Мужчина забрал со стеллажа за прилавком 13 упаковок с устройствами для курения. Злоумышленника засекли камеры видеонаблюдения. Против него возбудили дело по статье о грабеже.