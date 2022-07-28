Пьяный житель Севастополя сбил пешехода и попытался покинуть место ДТП

Житель Севастополя сбил пешехода и попытался покинуть место происшествия. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Сотрудники ведомства обнаружили человека, который просил о помощи. Он рассказал, что его сбила иномарка.

«Водитель попытался скрыться, однако патрульные Росгвардии блокировали нарушителя», — заявили в пресс-службе.

По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.