10 марта 2021, 18:54
Пьяный житель Петербурга угнал иномарку и попал на ней ДТП
Пьяный житель Санкт-Петербурга угнал иномарку и попал на ней аварию. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления, рассказало ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Уточняется, что 10 марта, в 02:25 в полицию обратился мужчина и рассказал, что у него угнали Mitsubishi Outlander стоимостью 285 тысяч рублей. Сотрудники экипажа ДПС задержали гражданина, попавшего в ДТП на этой машине.
Автомобиль был осмотрен и передан собственнику под расписку. Предполагаемого угонщика доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.