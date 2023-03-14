Происшествия 14 марта 2023, 13:58 Пьяный житель Петербурга пытался скрыться от полицейских на машине на Васильевском острове

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В Сети появилось видео погони полицейских за пьяным водителем LADA на Васильевском острове. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу, 21-летний парень за рулем отечественной машины отказался проходить медосвидетельствование и решил скрыться от полицейских.

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Его догнали у дома № 9 по улице Шевченко, пробив выстрелами из табельного оружия заднее левой колесо. Гонщика арестовали на 14 суток, а машину отправили на штрафстоянку.

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