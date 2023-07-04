Происшествия 04 июля 2023, 17:49 Пьяный житель Оренбурга разогнал машину до 225 км/ч

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Житель Оренбургской области за один день нарушил правила ПДД 27 раз. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на МВД Медиа.

Полицейские получили множественные жалобы о нарушениях правил ПДД на трассе Оренбург — Уфа. Водитель Audi, который сел за руль в пьяном состоянии, разогнал свой автомобиль до 225 километров в час. Кроме того, он заменил настоящие номера авто на поддельные.

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Спустя время сотрудники полиции задержали злоумышленника, заблокировав ему проезд.

«От мужчины исходил запах алкоголя, в связи с чем было проведено освидетельствование на состояние опьянения. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 0,654 мг/л этилового спирта», — отметили в ведомстве.