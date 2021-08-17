Пьяный житель Омской области пнул мотоцикл и лишился пальца на ноге

Житель Называевского района Омской области по собственной вине лишился пальца на ноге. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина, находясь в пьяном состоянии, сильно пнул ногой собственный мотоцикл, который был припаркован у дома.

Как сообщил gorod55.ru, из-за собственной агрессии пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами ноги. Медики диагностировали у мужчины перелом стопы, обширные рваные раны и серьезное повреждение, из-за которого хирургам пришлось ампутировать фалангу пальца.

Сейчас правоохранители ведут проверку, чтобы выяснить все причины и подробности произошедшего.