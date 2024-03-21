Происшествия 21 марта 2024, 14:40 Пьяный житель Омска пытался скрыться на ВАЗ-2110 от полицейского преследования

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В Омске сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем ВАЗ-2110, который пытался скрыться. Об этом написал сайт gorod55.ru, ссылаясь на правоохранителей.

Мужчину заметили утром 21 марта на 1-м Амурском проезде. Он делал опасные маневры, которые угрожали другим участникам движения. Когда его попросили остановиться, водитель проигнорировал требование.

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Нарушителя ПДД задержали на улице Стрельникова. Им оказался 21-летний местный житель, не имеющий водительских прав. Теперь ему грозит административное наказание.