Пьяный житель Новосибирска с саблей напал на машины соседей | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 15:13 Поделиться Telegram

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Viber Пьяный житель Новосибирска с саблей напал на машины соседей

Читать 360tv в

Житель Новосибирска, будучи пьяным, повредил машины соседей. Об этом сообщило издание ngs.ru.

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В полицию обратилась женщина, заявив, что, когда она и ее муж осматривали во дворе дома только что купленную машину, к ним подошел пьяный сосед и начал провоцировать конфликт. Через некоторое время пара обнаружила повреждения на своей машине — было развито лобовое стекло, а также повреждена водительская стойка. Ущерб был нанесен и еще одному автомобилю. Полиция установила, что машины повредил тот самый пьяный мужчина, используя саблю, написало РИА ФАН.

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