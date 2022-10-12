Пьяный житель Новосибирска с саблей напал на машины соседей | 360°

Все новости

Мир

12 октября 2022, 15:10

Законопроект о совмещении ведения бизнеса и военной службы внесут в Госдуму

Мир

12 октября 2022, 15:09

Европа решила выкачать углеводороды из Африки — МИД

Реклама

Спецоперация

12 октября 2022, 15:09

Российские военные не дали боевикам ВСУ прорваться в Херсонскую область

Эксклюзив

12 октября 2022, 15:08

«Мне есть, кого защищать». Мобилизованный житель Химок поделился взглядом на участие в СВО

Подмосковье

12 октября 2022, 15:05

Фермер из Раменского получил землю под ангар и посев злаковых культур

Подмосковье

12 октября 2022, 15:02

Свыше 10 молодых ученых из Подмосковья получат губернаторские премии в этом году

Подмосковье

12 октября 2022, 15:01

Шоколадная фабрика «Победа» нарастит производство в Подмосковье

Общество

12 октября 2022, 14:55

Российским студентам объяснили, как получить отсрочку от мобилизации по месту временного пребывания

Важное

12 октября 2022, 14:45

Путин назвал разрушением мировой экономики введение потолка цен на нефть

Происшествия

12 октября 2022, 15:13

Пьяный житель Новосибирска с саблей напал на машины соседей

Читать 360tv в

Житель Новосибирска, будучи пьяным, повредил машины соседей. Об этом сообщило издание ngs.ru.

Реклама

В полицию обратилась женщина, заявив, что, когда она и ее муж осматривали во дворе дома только что купленную машину, к ним подошел пьяный сосед и начал провоцировать конфликт. Через некоторое время пара обнаружила повреждения на своей машине — было развито лобовое стекло, а также повреждена водительская стойка. Ущерб был нанесен и еще одному автомобилю. Полиция установила, что машины повредил тот самый пьяный мужчина, используя саблю, написало РИА ФАН.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама