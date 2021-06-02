Пьяный житель Новокузнецка получил штраф за катание на электросамокате вместе с ребенком

Житель Новокузнецка был оштрафован за то, что в нетрезвом виде катался на электросамокате вместе с ребенком. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Их остановили полицейские и проверили содержание алкоголя в крови мужчины. Кроме того, самокат может разгоняться до 40 километров в час, а для вождения такого нужны водительские права. У мужчины их с собой не было.

В результате ему выписали штраф в 31 500 рублей.