Пьяный житель Нижнего Тагила сбил женщину на пешеходном переходе | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Пьяный житель Нижнего Тагила сбил женщину на пешеходном переходе

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Серьезное ДТП произошло в Нижнем Тагиле на улице Алтайской. Там пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщило издание TagilCity.ru.

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Авария произошла вечером 5 сентября. Водитель ВАЗ-2105 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник наехал на 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Врачи доставили пострадавшую в Городскую больницу № 1, передал сайт kp.ru.

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