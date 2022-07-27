Пьяный житель Нижнего Новгорода сбил полицейского и попытался покинуть место ДТП

Житель Нижнего Новгорода за рулем Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения сбил полицейского, а после попытался скрыться. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Ситуация произошла сегодня, 27 июля. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль злоумышленника. Во время осмотра они выяснили, что мужчина находится в состоянии опьянения. Чтобы избежать наказания, он сел за руль, сбил сотрудника полиции и попытался скрыться. На помощь сотрудникам ГИБДД прибыли два экипажа ДПС. Нарушителя удалось задержать. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.