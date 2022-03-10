10 марта 2022, 05:40
Пьяный житель Нижнего Новгорода сбил 6 пешеходов
В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил шестерых пешеходов, которые шли по тротуару
По факту наезда нижегородским водителем на пешеходов открыто уголовное производство. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ.
Серьезное ДТП произошло на улице Коммуны на территории Сормовского района. 27-летний мужчина сбил сразу шестерых человек, которые шли по тротуару. Двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами.
В ходе следствия выяснилось, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В правоохранительных структурах уточнили, что жителю Нижнего Новгорода грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до семи лет.
ДТП заинтересовались в прокуратуре. Проверка продолжается. Ход расследования — на контроле ведомства.