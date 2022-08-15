Пьяный житель Набережных Челнов на квадроцикле устроил «гонки» с полицейскими

Полицейские Набережных Челнов организовали погоню за пьяным местным жителем, который управлял квадроциклом. Информация появилась в Telegram-канале «Набережные Челны Life». Об этом сообщил Inkazan.ru.

Ситуация произошла в поселке Чаллы Яр. Полицейские заметили водителя в состоянии алкогольного опьянения и организовали погоню. В попытке скрыться злоумышленник устроил погром. Он повредил газоны, тротуары, бордюры и цветочную клумбу. Погоня попала на запись камер видеонаблюдения, передал Chelny-biz.