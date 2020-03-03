    03 марта 2020, 20:25

    Пьяный житель Мытищ пригрозил соседу ножом из-за замечания

    Артур Блянихов

    В подмосковных Мытищах сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего дебошира, который угрожал соседу ножом из-за сделанного ему замечания. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания, конфликт возник из-за неподобающего поведения задержанного. Будучи сильно навеселе, он ругался матом в подъезде одного из домов на Ярославском шоссе.

    «Мужчина сделал замечание соседу, который, в свою очередь, повел себя агрессивно», — рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

    Дебошир схватился за кухонный нож и пригрозил соседу убийством. Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.