03 марта 2020, 20:25
Пьяный житель Мытищ пригрозил соседу ножом из-за замечания
В подмосковных Мытищах сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего дебошира, который угрожал соседу ножом из-за сделанного ему замечания. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, конфликт возник из-за неподобающего поведения задержанного. Будучи сильно навеселе, он ругался матом в подъезде одного из домов на Ярославском шоссе.
«Мужчина сделал замечание соседу, который, в свою очередь, повел себя агрессивно», — рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.
Дебошир схватился за кухонный нож и пригрозил соседу убийством. Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.