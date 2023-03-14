Происшествия 14 марта 2023, 08:45 Пьяный житель Минусинска залез ночью в библиотеку, перепутав ее со своей квартирой Росгвардия: в Минусинске пьяный житель «по ошибке» ночью пробрался в библиотеку РИА «Новости»

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В Минусинске пьяный местный житель вломился ночью в здание библиотеки, перепутав ее со своей квартирой. По крайней мере, правоохранителям он объяснил свое появление на охраняемом объекте именно так, сообщило РИА «Новости».

В региональном управлении Росгвардии пояснили, что ночью получили сигнал тревоги из библиотеки, а когда прибыли туда — обнаружили, что входные двери взломаны.

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Внутри они нашли нетрезвого мужчину. Его задержали. При проверке выяснилось, что это местный житель, ему 39 лет, ранее был судим.

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«Как пояснил подозреваемый, он перепутал здание библиотеки со своей квартирой», — уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Успел ли мужчина нанести какой-то ущерб помещению библиотеки, в Росгвардии не уточнили.