Пьяный житель Кузбасса ранил полицейского бутылкой

Уроженец города Топки в Кемеровской области в состоянии алкогольного опьянения сначала угрожал женщине, а затем набросился на полицейского. В качестве оружия мужчина выбрал бутылку. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября в общежитии в Топках. Позвонившая в полицию женщина сообщила, что в двери ее комнаты настойчиво стучат неизвестные. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели в коридоре мужчин, распивавших спиртные напитки. После замечания от правоохранителей, один из дебоширов кинул в полицейского стеклянную бутылку.

«Мужчина был задержан. Потерпевший обратился в медицинское учреждение. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в ведомстве.

По данному факту проводятся следственные действия.