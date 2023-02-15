Происшествия 15 февраля 2023, 14:19 Пьяный житель Кузбасса проник в школу и заявил о желании учиться Проверку кемеровской школы начали после проникновения на урок нетрезвого мужчины РИА «Новости»

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Урок в школе № 7 Кемерова сорвал пьяный мужчина, который заявился в шестой класс. Великовозрастный ученик сел за парту к одному из школьников и объяснил учительнице, что пришел получить образование. Видео из школы опубликовал сайт «Вести — Кузбасс».

Представитель кемеровской школы в беседе с «360» заявила, что комментарий директора сейчас получить не удастся, потому что та занята.

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«В школе все хорошо», — уточнила она.

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Ответить на вопрос, как мужчина проник к детям и прошел мимо охраны, женщина не смогла, объяснив, что это не в ее компетенции.

Администрация Кемерова объявила, что расторгнет контракт с частным охранным предприятием, которое работает в школе № 7, а также проверит работу руководства учебного заведения, обязанного обеспечить безопасность учеников, сообщил сайт NGS42.Ru.

Расследованием всех обстоятельств проникновения на урок взрослого мужчины занялись правоохранительные органы. По итогам мероприятий они примут решение о заведении уголовного дела.