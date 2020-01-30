Пьяный житель Кургана угнал автомобиль с парковки роддома

«Утром 26 января ранее судимый житель Кургана 1998 года рождения шел в нетрезвом состоянии по улице Даудельной и решил угнать автомобиль, чтобы добраться до места проживания в Тюмени. Он взломал замок, завел машину и уехал. Проспавшись, он решил вернуть автомобиль и через соцсети связался с родственницей хозяйки машины», — рассказала Новопашина.

Марина Лобовая родила троих детей 19 декабря. Однако в начале января одному из них потребовалась срочная помощь, поэтому женщина вернулась в перинатальный центр. К больнице она приехала на автомобиле, который оставила на ближайшей парковке.

Через три недели Лобовая выписалась из центра, но вернуться домой на машине не смогла. Ее автомобиля уже не было на прежнем месте. Женщина заявила о пропаже в полицию.

Мужчина, который угнал машину, нашел ее владелицу в социальных сетях. Он рассказал, где оставил автомобиль.

Угонщика задержали сотрудники полиции. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы в колонии.