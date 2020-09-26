26 сентября 2020, 23:27
Пьяный житель Красногорска устроил стрельбу из окна дома
Полицейские подмосковного Красногорска задержали пьяного мужчину. Он устроил стрельбу из окна многоэтажного жилого дома на улице Южный бульвар.
Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе областного главка МВД. На стрелка пожаловались местные жители
«В результате отработки поступившей информации полицейские установили и задержали 36-летнего местного жителя, который имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По предварительной информации, он производил выстрелы из охолощенного автоматического оружия», — сообщили агентству. В результате инцидента никто не пострадал.
Несколькими днями ранее в Чебаркуле Челябинской области инспектору ДПС пришлось выстрелить по автомобилю, чтобы остановить его пьяного водителя.