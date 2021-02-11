Пьяный житель Кемерова сломал шлагбаум у ресторана, из которого его выгнали

Пьяный житель Кемерова устроил дебош из-за того, что его выгнали из ресторана. Мужчина повредил имущество, которое принадлежит заведению, сообщил сайт VSE42.RU.

Гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на работников кафе и сломал шлагбаум. Полиция задержала мужчину, написал сайт «Дни.ру». В настоящий момент представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.