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    11 февраля 2021, 14:40

    Пьяный житель Кемерова сломал шлагбаум у ресторана, из которого его выгнали

    Полина Петрова

    Пьяный житель Кемерова устроил дебош из-за того, что его выгнали из ресторана. Мужчина повредил имущество, которое принадлежит заведению, сообщил сайт VSE42.RU.

    Пьяный житель Кемерова сломал шлагбаум у ресторана, из которого его выгнали

    Гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на работников кафе и сломал шлагбаум. Полиция задержала мужчину, написал сайт «Дни.ру».

    В настоящий момент представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.