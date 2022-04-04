04 апреля 2022, 17:07
Пьяный житель Казани попытался вскрыть машину, где была женщина с двумя детьми
В Казани пьяный мужчина пытался вломиться в машину, в которой находилась женщина с двумя детьми.
Как сообщает inkazan.ru, когда женщина-водитель припарковала машину у дома на улице Сахалинская в поселке Сухая Река, у машины оказался пьяный мужчина. Он начал дергать ручки, чтобы попасть внутрь. Испуганная женщина стала звонить в полицию.
Приехавшие правоохранители задержали злоумышленника. В отделении полиции он сказал, что из-за состояния опьянения не понял, что сделал.