Пьяный житель Казани попытался вскрыть машину, где была женщина с двумя детьми

В Казани пьяный мужчина пытался вломиться в машину, в которой находилась женщина с двумя детьми.

Как сообщает inkazan.ru, когда женщина-водитель припарковала машину у дома на улице Сахалинская в поселке Сухая Река, у машины оказался пьяный мужчина. Он начал дергать ручки, чтобы попасть внутрь. Испуганная женщина стала звонить в полицию.

Приехавшие правоохранители задержали злоумышленника. В отделении полиции он сказал, что из-за состояния опьянения не понял, что сделал.