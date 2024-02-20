Происшествия 20 февраля 2024, 15:19 Пьяный житель ХМАО устроил массовое ДТП на угнанном авто

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Пьяный житель Лангепаса угнал машину и попал на ней в аварию, протаранив несколько авто. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по ХМАО.

Предположительно, 23-летний парень увидел на парковке машину с оставленными ключами и решил покататься. Однако выпивший молодой человек не справился с управлением и протаранил несколько автомобилей в центре города.

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Парня задержали, возбуждено несколько уголовных дел.

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