20 февраля 2024, 15:19
Пьяный житель ХМАО устроил массовое ДТП на угнанном авто
Пьяный житель Лангепаса угнал машину и попал на ней в аварию, протаранив несколько авто. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по ХМАО.
Предположительно, 23-летний парень увидел на парковке машину с оставленными ключами и решил покататься. Однако выпивший молодой человек не справился с управлением и протаранил несколько автомобилей в центре города.
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Парня задержали, возбуждено несколько уголовных дел.
ДТП
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