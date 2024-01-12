Происшествия 12 января 2024, 04:42 Пьяный житель Гатчины полчаса истязал шестилетнюю падчерицу Mash: в Гатчине пьяный отчим таскал за волосы и бил шестилетнюю падчерицу

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Правоохранители задержали в Гатчине Ленинградской области пьяного мужчину за истязание шестилетней падчерицы. Девочку госпитализировали с различными травмами, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Крики ребенка услышала соседка, девочка просила о помощи, а пьяный отчим грозил ее убить. Мужчина, который сожительствовал с мамой девочки, таскал ее за волосы, бил по лицу. Соседка вызвала полицию и позвонила собственнику квартиры, в которой проживала семья. Тот позвонил матери ребенка.

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«Что я сделаю? Что, сейчас подорвусь?» — процитировал Telegram-канал слова матери из разговора с собственником.

Соседка рассказала, что мать приехала спустя 20 минут, следом за ней прибыли полицейские. Женщина оправдывалась, что уходила из квартиры на пять минут, а увечья ее дочь получила сама, сожитель ни в чем не виноват.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и решают вопрос о привлечении отчима к ответственности.

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