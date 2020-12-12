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    12 декабря 2020, 15:59

    Пьяный житель Екатеринбурга избил врача, прибывшего на вызов к ребенку

    Алена Макаренко

    Житель квартиры в Трамвайном переулке в Екатеринбурге избил врача из детской поликлиники, который прибыл на вызов к ребенку. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщило агентство Ura.ru.
    Пьяный житель Екатеринбурга избил врача, прибывшего на вызов к ребенку

    Утром 12 декабря женщина-медик спешила к маленькому пациенту. Она перепутала квартиры и случайно побеспокоила владельца другой квартиры. Тот мужчина был пьян, поэтому набросился на фельдшера с кулаками.

    Пострадавшая заработала перелом носа.

    Руководство поликлиники позвонило в полицию. Правоохранители прибыли по указанному адресу и задержали 46-летнего злоумышленника. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

    «После вытрезвления задержанного полицейские продолжат работу по установлению обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении ведомства.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

    Ранее подозреваемый был судим за подобное правонарушение, предусматривающее наказание в виде лишения свободы до двух лет.

    СК заинтересовался деталями ЧП и подключился к делу. Должностные лица проверяют, воспрепятствовал ли мужчина оказанию медицинской помощи.