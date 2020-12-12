Пьяный житель Екатеринбурга избил врача, прибывшего на вызов к ребенку

Утром 12 декабря женщина-медик спешила к маленькому пациенту. Она перепутала квартиры и случайно побеспокоила владельца другой квартиры. Тот мужчина был пьян, поэтому набросился на фельдшера с кулаками.

Пострадавшая заработала перелом носа.

Руководство поликлиники позвонило в полицию. Правоохранители прибыли по указанному адресу и задержали 46-летнего злоумышленника. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

«После вытрезвления задержанного полицейские продолжат работу по установлению обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении ведомства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

Ранее подозреваемый был судим за подобное правонарушение, предусматривающее наказание в виде лишения свободы до двух лет.

СК заинтересовался деталями ЧП и подключился к делу. Должностные лица проверяют, воспрепятствовал ли мужчина оказанию медицинской помощи.