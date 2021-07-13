Пьяный житель Чернышевского района сбил на мотоцикле девочку-подростка. Его ждет суд

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на мотоцикле 16-летнюю девушку в поселке Аксеново-Зиловское Чернышевского района. Забайкальские следователи завели уголовное дело в отношении 34-летнего водителя. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП произошло 11 июля 2021 года. Пьяный мужчина сел за мотоцикл, выехал со двора и сбил девушку-подростка, которая шла по обочине. В результате столкновения девушка получила множественные переломы. Спустя несколько дней она умерла в больнице.

Следственный комитет провел ряд экспертиз, в ходе которых установил вину водителя. На данный момент уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 12 лет заключения.